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Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой.На своей странице в соцсети Truth Social он выложил карту, на которой Канада и США закрашены одним цветом, образуя единое государство под названием Соединенные Штаты.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Курочка в гнезде, яйцо в едзип. Торопиться Трампушка)
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16 час.
Eduard
Если есть уже карта,то Канада Щтат США!
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16 час.

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