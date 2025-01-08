Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой.На своей странице в соцсети Truth Social он выложил карту, на которой Канада и США закрашены одним цветом, образуя единое государство под названием Соединенные Штаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии