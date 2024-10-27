Министр обороны США Ллойд Остин, по мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, привез взятку Владимиру Зеленскому, чтобы тот не выводил войска из Красноармейска и не подрывал имидж Камалы Харрис, кандидата в американские лидеры.
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