Министр обороны США Ллойд Остин, по мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, привез взятку Владимиру Зеленскому, чтобы тот не выводил войска из Красноармейска и не подрывал имидж Камалы Харрис, кандидата в американские лидеры.