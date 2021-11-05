В Кабардино-Балкарии автоинспекторы, их юные помощники и сотрудники ПДН провели акцию «Пристегнись и пристегни ребенка!»

В период осенних каникул автоинспекторы и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних продолжают уделять особое внимание порядку соблюдения правил безопасной перевозки детей-пассажиров и разъяснять взрослым, почему важно пристегиваться ремнем безопасности и пристегивать ребенка в автокресле.