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Рязанские новости

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7 сотрудников Wildberries погибли при ударе БПЛА рядом с Рязанской областью

7 сотрудников Wildberries погибли при ударе БПЛА рядом с Рязанской областью

В результате попадания беспилотника в складской комплекс Wildberries погибли семеро сотрудников, ещё 24 человека пострадалиВ ночь на 18 июля в соседней с Рязанской Тамбовской области произошла трагедия: в результате попадания беспилотного летательного аппарата в складской комплекс Wildberries погибли семеро сотрудников компании, находившихся на ночной смене.

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