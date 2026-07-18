7 сотрудников Wildberries погибли при ударе БПЛА рядом с Рязанской областью

В результате попадания беспилотника в складской комплекс Wildberries погибли семеро сотрудников, ещё 24 человека пострадалиВ ночь на 18 июля в соседней с Рязанской Тамбовской области произошла трагедия: в результате попадания беспилотного летательного аппарата в складской комплекс Wildberries погибли семеро сотрудников компании, находившихся на ночной смене.