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Давайте попробуем понять, кто же виноват в том, что россиян внезапно начали массово жрать медведи

Давайте попробуем понять, кто же виноват в том, что россиян внезапно начали массово жрать медведи

Раньше охотник мог взять разрешение на медведя практически на весь сезон. Потом пришли люди, которые очень любят всё улучшать, и с прошлого года оставили охотнику максимум 30 дней.

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