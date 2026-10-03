Давайте попробуем понять, кто же виноват в том, что россиян внезапно начали массово жрать медведи

Раньше охотник мог взять разрешение на медведя практически на весь сезон. Потом пришли люди, которые очень любят всё улучшать, и с прошлого года оставили охотнику максимум 30 дней.
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