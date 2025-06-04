Строители возводят стены надземной части очистного сооружения на пересечении МКАД с Липецкой улицей

В районе Бирюлево Восточное на юге столицы на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей ведется строительство локальных очистных сооружений в рамках реконструкции транспортной развязки.
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