Прощание с МКС: экипаж «Союза МС-28» закрыл люки перед возвращением на Землю

После восьми месяцев на орбите космонавтов и астронавта ждут отстыковка, сход с орбиты и посадка в КазахстанеОбъявлены российские цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch9 и Galaxy Ultra2Экипаж корабля «Союз МС-28» завершил подготовку к возвращению на Землю.