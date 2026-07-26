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Прощание с МКС: экипаж «Союза МС-28» закрыл люки перед возвращением на Землю

Прощание с МКС: экипаж «Союза МС-28» закрыл люки перед возвращением на Землю

После восьми месяцев на орбите космонавтов и астронавта ждут отстыковка, сход с орбиты и посадка в КазахстанеОбъявлены российские цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch9 и Galaxy Ultra2Экипаж корабля «Союз МС-28» завершил подготовку к возвращению на Землю.

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