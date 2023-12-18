Депутат Рады Совсун: на Украине может дойти до мобилизации женщин

ЮВ

Юрий Во

Мобилизация женщин после уничтожения хохлов-мужчин-производителей, приведет к ситуации, когда даже хохлятская народность прекратит существование именно в генетическом смысле.... Некому "вносить" генетический материал и некому "вынашивать" этот материал... Слава великому еврею Зе, который таким способом уничтожает самых опасных исторических конкурентов еврейской нации.