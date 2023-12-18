Обстановка на Украине может ухудшиться настолько, что будет необходима мобилизация женщин, заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун.
Депутат Рады Совсун: на Украине может дойти до мобилизации женщин
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Мобилизация женщин после уничтожения хохлов-мужчин-производителей, приведет к ситуации, когда даже хохлятская народность прекратит существование именно в генетическом смысле.... Некому "вносить" генетический материал и некому "вынашивать" этот материал... Слава великому еврею Зе, который таким способом уничтожает самых опасных исторических конкурентов еврейской нации.
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