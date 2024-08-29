Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.

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Комментарии
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Федор Родников
Элементарно-всех кургузов нах из России,а если и дальше будут кукарекать про тюрский мир,то &quot;&quot;переименовать&quot; столицу обратно в город Фрунзе.
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17 час.

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