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В России объяснили призыв Токаева к заморозке конфликта на Украине

В России объяснили призыв Токаева к заморозке конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта с Украиной из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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