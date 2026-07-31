В России объяснили призыв Токаева к заморозке конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта с Украиной из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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