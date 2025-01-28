Посольство России: Канада не может искренне чтить память жертв нацизма, замалчивая данные

Представительство РФ призвало рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена Посольство России в Оттаве считает, что Канада не может искренне чтить память миллионов невинных жертв нацизма и одновременно замалчивать данные о нацистских преступниках, которые укрылись там после Второй мировой войны.
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