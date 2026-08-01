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Агрессия США и Израиля против Ирана приведет к появлению «Супер–ИГИЛ*»

Агрессия США и Израиля против Ирана приведет к появлению «Супер–ИГИЛ*»

Политические элиты в Вашингтоне и Тель–Авиве продолжают повышать ставки в ближневосточной игре, открыто обсуждая сценарии окончательного силового сокрушения Ирана, полного уничтожения его нефтяной инфраструктуры и ядерных объектов.

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