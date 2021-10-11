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Мероприятия с участием родителей в детсадах и школах запрещены

Мероприятия с участием родителей в детсадах и школах запрещены

Согласно вступившим в силу дополнительным антиковидным ограничениям, в период с 11 октября до 15 ноября вводится запрет на проведение утренников и других мероприятий с участием родителей в детских садах и общеобразовательных учреждениях республики.

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