Георгий Черданцев: «Если «Краснодар» выиграет у «Зенита» в Петербурге, то станет чемпионом. Только немыслимые обстоятельства помешают им»

Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 13 апреля. – Матч «Зенита» с «Краснодаром» можно называть «золотым»? – Для «Краснодара» он будет важнее, чем игра с «Динамо» в последнем туре прошлого сезона.