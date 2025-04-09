Георгий Черданцев: «Если «Краснодар» выиграет у «Зенита» в Петербурге, то станет чемпионом. Только немыслимые обстоятельства помешают им»

Команды встретятся в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 13 апреля. – Матч «Зенита» с «Краснодаром» можно называть «золотым»? – Для «Краснодара» он будет важнее, чем игра с «Динамо» в последнем туре прошлого сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии