Как рождался этот маршрут Иногда маршрут появляется сам собой — просто начинаешь смотреть на карту, добавлять города, которые давно хотелось увидеть, и вдруг замечаешь, что получилось почти 900 километров по Андалусии, паром через Гибралтарский пролив и список мест, который уже неловко показывать человеку, планирующему провести в Испании неделю.
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