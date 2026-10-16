Как рождался этот маршрут Иногда маршрут появляется сам собой — просто начинаешь смотреть на карту, добавлять города, которые давно хотелось увидеть, и вдруг замечаешь, что получилось почти 900 километров по Андалусии, паром через Гибралтарский пролив и список мест, который уже неловко показывать человеку, планирующему провести в Испании неделю.