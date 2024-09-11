Первой российской кампанией влияния было убедить США купить Аляску © CC0 / Public Domain PD-US Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Кампании влияния в других государствах – вовсе не изобретение современности, пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии