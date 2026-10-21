Сегодня мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании в Москве Дворца ветеранов СВО. Здесь каждый участник спецоперации найдет поддержку, новые интересы и единомышленников.
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