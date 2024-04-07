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Музыканты выступили против ИИ. Открытое письмо подписали более 200 артистов

Музыканты выступили против ИИ. Открытое письмо подписали более 200 артистов

Открытое письмо призывает разработчиков и стриминговые платформы отказаться от ИИ в музыке\u000D\u000AБолее 200 известных музыкантов, среди которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Стиви Уандер, Pearl Jam, Джон Бон Джови, подписали открытое письмо к разработчикам ИИ-сервисов и стриминговым платформам, выражая своё недовольство использованием искусственного интеллекта для создания музыки.

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