Языджи не планирует уходить из ЦСКА. Его агент подтвердил

Юсуф Языджи не собирается покидать ЦСКА. Адем Чебечи, агент хавбека армейцев, подтвердил информацию о том, что турок наряду с другими легионерами останется в московском клубе.

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