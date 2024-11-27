Павел Карманов. Его музыка останется с нами

24 ноября не стало талантливого композитора и музыканта, нашего земляка Павла Карманова. Ему было всего 54 года… Иркутск имел возможность и счастье вживую прикоснуться к творчеству Павла Карманова, пообщаться с ним 8 ноября 2012 года в нашей филармонии.