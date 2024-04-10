Петербуржцы выступили за неизменность правил русского языка

Большинство оценивают свой уровень знаний как довольно хороший «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, как жители Северной столице оценивают свой уровень знания русского языка.