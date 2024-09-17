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Петербургский дневник

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В Петербурге удовлетворили первый в России иск о бездействии оператора связи

В Петербурге удовлетворили первый в России иск о бездействии оператора связи

Его обязали подключиться к «Антифроду» Прокуратура Петербурга направила исковое заявление в суд о признании бездействия оператора связи, не подключившегося к информационной системе «Антифрод», сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

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