В Петербурге удовлетворили первый в России иск о бездействии оператора связи

Его обязали подключиться к «Антифроду» Прокуратура Петербурга направила исковое заявление в суд о признании бездействия оператора связи, не подключившегося к информационной системе «Антифрод», сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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