В Татарстане экстремальная жара дополнится градом и грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. По данным синоптиков, 5 июля во второй половине дня и вечером на западе республики возможны грозы с порывами ветра до 22 м/с, а также град.