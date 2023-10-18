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Певец Юра Шатунов именно погиб, а не умер: Детали трагедии вновь на федеральном ТВ

Певец Юра Шатунов именно погиб, а не умер: Детали трагедии вновь на федеральном ТВ

Певец Юра Шатунов именно погиб, а не умер. Детали трагедии вновь всплыли на федеральном ТВ - кто и почему не верит в "проблемы с сердцем" бывшего солиста "Ласкового мая"?Певец Юрий Шатунов, экс-солист знаменитой отечественной поп-группы "Ласковый май", ушёл из жизни в июне 2023-го, на 49-м году жизни.

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