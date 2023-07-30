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Светлов об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Потасовки зажигают болельщиков, вносят в игру дополнительный нерв. Сезон покажет, нужен ли такой либерализм»

– Много споров вызвала отмена автоматического 10-минутного штрафа хоккеисту, который сбросил перчатки и вызов которого на драку не принял оппонент.

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