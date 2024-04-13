Минобороны РФ за три года установило 16 255 имен погибших в Венгрии воинов РККА

Представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии за три года нашло более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов и увековечило около восьми тысяч, об этом информирует РИА Новости.
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