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Военное обозрение

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«АвтоВАЗу» стоит вспомнить про технику двойного назначения

«АвтоВАЗу» стоит вспомнить про технику двойного назначения

Это бронированный пикап на удлиненном шасси «Нивы». Почему такое не делает АвтоВАЗ – непонятно. Ностальгия по «Реке»Если взглянуть на отечественные автомобильные заводы, то окажется, что большая часть из них в той или иной мере загружена оборонными заказами.

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