Михаил Кузнецовавтор книги "Ученые и пророки о будущем России и всего человечества" Фото 120 - Снято без подсветки (AS12-46-6718HR) Фото 66 - Снято с подсветкой (AS11-40-5866HR) Уже многие думающие люди, в отличие от продажной прозападной шушеры и слабоумных из секты слепо верующих в учебники, при внимательном изучении материалов пилотируемой миссии НАСА «Аполлон», пришли к однозначному выводу о наличии глобальной фальсификации и тотальной аферы, осуществленной правящей элиткой США и стоящими за ней неоконами для одурачивания всего человечества и в первую очередь — самого американского народа, из карманов которого и была профинансирована эта фейковая миссия.
Восемь доказательств постановочных фото "лунной" миссии НАСА.
Комментарии
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Георгий Корнев
Что там гласит русская пословица про шило и мешок? Закрытость СССР не давала нам возможность ознакомиться со всей фальсификацией полётов на луну. Глотали то, что показывали по TV. Зачем это было нужно правительству СССР, можно понять сравнив даты событий (взяты из вики). 16 июля 1969 года старт аполлона 11. Первый «Камаз» сошел с конвейера в феврале 1976 года. Однако датой основания завода считают 13 декабря 1969 года. Тогда строители сняли первый слой земли на месте будущего автогиганта. А до пуска завода нам немецкие Магирусы продавали. После пуска завода запретили. Кстати классная машина, гружёная, 70 км/ч по полю едет, а подвеска отрабатывает мягче, чем в нашей Волге. А то что полёт на луну лажа, эту тему первые подняли не мы, а американцы, выпустив в прокат фильм "Козерог 1" в 1977 году. Сценарий естественно начали писать ещё раньше.
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53 мин.
Георгий Корнев
Это точно. Вспомнить хотя бы как колин пауэл, для оправдания нападения на Ирак в здание ООН припёрся с пробиркой, якобы образцом биологического оружия из Ирака. Не побоялся без всякого защитного костюма. Всё ООН схавало на ура.
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45 мин.
Компанцев Сергей
я видел видио как сша подняли типа скутера и ездили на луне но не было видно других созвездий а просто черный фон , они то вроде летали аполон и 19 а вот на мкс не могут поднятся без советских двигателей а почему не использовали движки аполона или шатла .. юридический факт
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27 мин.
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