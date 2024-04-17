Восемь доказательств постановочных фото "лунной" миссии НАСА.

Георгий Корнев

Что там гласит русская пословица про шило и мешок? Закрытость СССР не давала нам возможность ознакомиться со всей фальсификацией полётов на луну. Глотали то, что показывали по TV. Зачем это было нужно правительству СССР, можно понять сравнив даты событий (взяты из вики). 16 июля 1969 года старт аполлона 11. Первый «Камаз» сошел с конвейера в феврале 1976 года. Однако датой основания завода считают 13 декабря 1969 года. Тогда строители сняли первый слой земли на месте будущего автогиганта. А до пуска завода нам немецкие Магирусы продавали. После пуска завода запретили. Кстати классная машина, гружёная, 70 км/ч по полю едет, а подвеска отрабатывает мягче, чем в нашей Волге. А то что полёт на луну лажа, эту тему первые подняли не мы, а американцы, выпустив в прокат фильм "Козерог 1" в 1977 году. Сценарий естественно начали писать ещё раньше.