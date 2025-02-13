Том Круз рассказал, как упал в обморок на съемках новой части «Миссия невыполнима»

По сюжету, актеру надо было вылезти из окна самолета на скорости около 200 километров в час Известный своей любовью к рискованным трюкам голливудский актер Том Круз, как правило, самостоятельно выполняет сложные и опасные сцены в фильмах «Миссия невыполнима».