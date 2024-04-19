В Новосибирске запустят круизные рейсы по Оби

Планируется модернизировать теплоход «Новосибирск» к концу года. Ожидается, что судно будет ходить по маршрутам Караканский бор (село Завьялово) – Новосибирск, Новосибирск – Томск – Новосибирск, а также до города Камень-на-Оби в Алтайском крае и обратно.