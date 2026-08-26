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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» сыграет дома с «Сосьедадом» в перенесенном матче Ла Лиги. Начало игры – в 22:00

« Реал » сыграет дома с « Сосьедадом » в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги. Календарь Ла Лиги Таблица Ла Лиги.

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