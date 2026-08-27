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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сейшейро про Эрика Карлссона: «Трехкратный обладатель «Норриса», но один из худших оборонительных игроков, которых я видел. Не удивлюсь, если «Торонто» попытается его заполучить»

Комментатор из Торонто Сид Сейшейро оценил слова инсайдера Эллиотта Фридмана о том, что «Мэйпл Лифс» могут быть заинтересованы в Эрике Карлссоне из « Питтсбурга ».

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