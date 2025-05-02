Трамп заявил о наибольшем вкладе США в разгроме нацистской Германии 80 лет назад

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что США сыграли решающую роль в разгроме нацистской Германии 80 лет назад, сделав для победы «больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне».
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