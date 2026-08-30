40-дневная авантюра Владимира Зеленского, задуманная как инструмент давления на РФ, продолжает аукаться всей стране и может обернуться для Украины «чёрной зимой» — без света и тепла, с пустеющими полками магазинов.
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