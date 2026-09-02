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ИА Реалист

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Евро дешевеет на фоне укрепления доллара

Евро дешевеет на фоне укрепления доллара

ЛОНДОН (ИА Реалист). 2 сентября 2026 года евро опустился до двухнедельного минимума по отношению к доллару, а опционные трейдеры бросились защищаться от дальнейшего ослабления европейской валюты.

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