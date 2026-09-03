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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Соболева: «Согласен со словами Аршавина, что Александр – главная сила «Зенита». Он вообще всегда настроен на игру, когда в хорошей форме»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева , оценил игру футболиста в текущем сезоне.

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