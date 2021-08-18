О России, которую мы потеряли

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО России, которую мы потеряли В эти дни, когда мир со сложными чувствами наблюдает за происходящим в международном аэропорту им. Х.Вернуться к статье5320НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинОднако, соглашусь с автором! С одной поправкой. Валерия Ильинична действительно получала удовольствие от нападок власть имущих, но это скорее от того, что не состоялась, как женщина. В остальном всё верно, в том числе и отностительно власти. Она тоже стареет, утомляется и выгорает.Юра ЮраПо моему мнению нападки на кого-либо истекают из необходимости. Но получать от нападок УДОВОЛЬСТВИЕ - это диагноз.Валерий КаулинПомните, как ходил с автоматом по Белому дому знаменитый виолончелист? Благо, кто-то догадался забрать у него магазин, а то бы мог кого-нибудь по дури застрелить. И журналюга, в дугу пьяный, пытался что-то бормотать (орал не с горя, от отупенья)?ИИскандерА ведь в молодости была хорошенькой... Похоже, дело всё-таки в паскудности характера.Валерий КаулинНе буду называть фамилии, Вы сами их знаете. Как-то не хочется им завидовать, когда смотришь на перекошенные лица. Внутренние проблемы обязательно проявляются на внешности. Кто-то нечистоплотный "написал" на этом, когда-то "белом листе" грязную ложь, вот и результат.ВВЛАДИСЛАВСтрашно жить в мире, где правят такие отмороженные на всю голову люди как Новодворская.Юра ЮраК счастью, они не правят.ВВЛАДИСЛАВКак не правят? Вот в США Байден правит, по которому давно или психушка или дом престарелых плачет.Александр ИвановЭту больную на голову старую девственницу давно было пора прибить, как и ее близкую компанию, или отправить с гуманитарной миссией к их хозяевам, пусть сами с ними мучаются!!Юра ЮраОчень здорово ее было бы в Афганистан отправить к талибам - как профессиональную революционерку. Еще говорят, талибы берут женщин в сексуальное рабство. Вот бы она и порадовалась на старости лет в промежутках между революционной деятельностью.ВГВиктор ГоворковОна умерла, 7 лет тому назад.ВВЛАДИСЛАВПослушав её талибы или с ума сошли, или сразу отрубили ей голову, чтобы муть всякую не сеяла в умы.ВВЛАДИСЛАВЭто тот случай, когда хочется сказать: "не жаль!"АВАлександр ВиноградовИ кому это взбрело в голову вспоминать старую политическую проститутку давно почившую в небытие?Наша либдрысня ну никак не может простить себе что не уберегли эту старую визгливую бабёнку кичившуюся своим величием. Нет флага,нет последышей,достойно предающих РОДИНУ. Тфу,нечисть.Наталия ТатарчукЯ думала,что только у меня такие мысли.Спасибо,Вы написали! Поддерживаю.Vasil CornevДа уж..., паскуда была редкостная!Юра ЮраНу и о чем эта статья? Об Афганистане? Какой урод вытащил из небытия вражину русского народа и государства Российского? Непонятно, что имел в виду автор статьи - сожалеет, что наша земля без Новодворской стала чище? Или всерьез считает, что Новодворская - это и есть Россия, которую МЫ потеряли? С позиции медицины Новодворскую можно пожалеть - несчастная больная женщина со свернутой крышей, ничего светлого в жизни не достигшая и бесславно почившая. Но вред, которая она и ей подобные "профессиональные революционеры" нанесли России, слишком велик, чтобы огромное количество наших людей ее не проклинало. А вот автора даже с позиции медицины не понять. Буравит что приходит в голову и получает за это гонорары. Двойка ему и антилайк за безобразное раскрытие темы, вынесенной в заголовок.Галина ЕмельяноваПотерять оппозиционеров - не значит потерять Россию... Она как была так и будет со всеми своими достоинствами и недостатками... Власть приходит и уходит а мы то? Мы остаемся!Марина Трянинановодворская и пр. так называемые демократы - это не Россия, это ее враги, и хорошо, что они уходятСергей ЯминовНе надо было упрятывать в Спецпсихушку СССР когда то тихую и спокойную Валерию Новодворскую и не было бы ярого врага совдепии. Коммунисты своей жестокостью,умели плодить себе врагов - "Что посеешь, то и пожнешь".Юра Юракак не упрятывать, если шизофрения, опасная для окружающих? Надо было не выпускать...Владимир ЕфимкинТрудно не согласиться.Федор КрониковскийВ нормальном обществе, по определению, должна быть "зубастая" (не путать с предательская) оппозиция. Безусловно плохо, если у оппозиции гнилые зубы или корыстные цели. Однако, гораздо хуже, если у оппозиционеров, кроме дегенератов, типа - навальнят, других лидеров не просматривается...Юра ЮраОппозиция должна быть в первую очередь конструктивной. То есть, не устраивать беспорядки и рвать горло, что они "за свободу", а предлагать конкретные проекты по изменению к лучшему жизни в стране. По внешней и внутренней политике, по экономике, здравоохранению, образованию, демографии, обороне, науке и многим другим насущным проблемам. В настоящее время такой оппозиции не просматривается даже в зародыше. Куда она делась и была ли вообще - непонятно, но это факт. Поэтому живем и работаем в той среде, которая есть. От революций и переворотов лучше не будет, а с проплаченной Западом оппозицией, которая рвется к власти, чтобы развалить страну - нам не по пути.VGVasily GolovРоссийская оппозиция напоминает ситуацию в аэропорту Кабула.Эти слова произнес Дм.Быков.Нынешнюю Россию нашли либерастьЁны.ИИринаНоводворская -классический образчик аномалии человечества -врагов СССР на территории СССР ,которые и все 70 лет при Советской власти ,и все 33 года после захвата ими СССР в их Перестройку ,только злобствовали и злобствуют ПРОТИВ чего-то или кого-то ,а сами и ничего полезного за эти 103 года советского и их антисоветского периодов и не сделали для своей страны и народа ,и даже не предложили .ГГорьковчанинЗлобная ненормальная . Которую не долечили. Кстати, может стоит вспомнить поддержу, оказываемую ей и ей подобным всякими "голосами" с запада. дип. корпусом? Откровенный иностранный агент,. Не чета навальному.Юрий DedНашли кого вспомнить . Полоумную старуху с одной извилиной и та ниже спины .ОЛЕГЫЧУ неё в голове токо одна верёвочка была, которая уши стягивалаValentina Fortunaotkuda etu plesen vytatcili//Серж ЮжанинСерж ЮжанинЛУвы..,диагноз или что-то другое мне не совсем ясно, но ведь они точно балдеют от своих выкриков и полученных лайков!И не ясно ,что первично.ААлександрОни не СССР оплевывают. Они оплевывают Россию. Это говно не обходить, а убирать надо.ЛеонидОппозиция оплевывает Россию, а нынешняя власть - народ. Неужели Путин не видит, что его русский народ выживает. Думаю окружение врет ему в глазаNatalija OsmininaЕсли Вы и ваше окружение не любит Путина, не значит, что так чувствует весь народ России. Как Вы можете ручаться за "весь народ". Вы всех опросили? Вон даже на МТ больше половины подписчикв Путина любит.Владимир Негодада бросьте вы ...Путин не видит , Путин не слышит .....все он видит и знает , только они идут своим путем , в отличии от нас с вами !ВИВладимир ИвановНе думаю, что оппозиция мельчает. Я думаю, что как раз наоборот. Быть в оппозиции в нынешнем фашистском государстве опасно. Тебя не только будут день и ночь оплевывать и врать круглосуточно наемные пропагандоны, которым платят за это бешеные деньги и они покупают за свою погань виллы в Италии, ты можешь лишиться свободы за сам факт, что ты принадлежишь к оппозиции, за то, что у тебя нормальные человеческие взгляды на то, как должны быть устроены общество и государство. За мысли. И жизни можешь лишиться, не делая ничего. Тем не менее эти люди есть и их много. Это очень мужественные и достойные люди, которые, рискуя свободой и жизнью. по сути, каждый день не изменяют понятиям и убеждениям. И борются, как могут. Это очень мужественные и очень достойные, очень порядочные люди. Я так считаю. А вот власть и, правда, сильно измельчала и продолжает мельчать, если опустилась до таких пакостей дешевых, как сейчас, чтобы получить большинство в своей поганой думе. Сообщения из России, о происходящем в России напоминает сводки с фронта. Несмотря на развязанный террор и беззакония оппозиция готовится к выборам. И я на этот раз пойду. Раньше не ходил, а теперь пойду. Проголосую умно. Проголосую за чурку или табуретку, чтобы из нынешней банды никого не было. Столько они пакостей сделали людям, что никаким либералам не снилось.Александр РыбинЧеловек легко мажущий всё фашизмом или даун или моральный урод.Нина НовиковаБраво!вера курьянова (гончарова)Надо ходить, все разочаровались в них, но надо идти и выбирать других, эти вцепились в свои кресла мертвой хваткой и отсутствие избирателей им только на руку, они все подтасуют.Псевдоним ПсевдонимовБред !ВИКТОР БОРИСОВБолее мерзкой рожы я думаю не найти во целом мире.Нина НовиковаОна враг мне по убеждению, но она смелая, она отстаивала своё мировоззрение, а не вступала в партию, как медведев и путин в 18-20 лет.Борис ВиленскийПосмотрел на фото Новодворской и отказался от ужина. Боюсь стошнит.Алексей СафроновУж, потеряли это безобразное русофобище, так потеряли! Побольше бы их терять и не вспоминать!Майер АрмановАвтор кроме как правых либерально-демократических оппозиционеров никого не видит больше или делает вид, что лево-патриотической оппозиции нет. Глубоко ошибается она есть и власть с ней борется не меньше, чем с навальщиками. Чего стоит арест и осуждение лидера движения за Новый социализм Н. Платошкина, по совершенно абсурдным основаниям. Грудинина вычеркнули из списков на выборы в ГД РФ, Н. Бондаренко пытаются тоже недопустить и т.д.Сергей ЯминовВ Психбольницу СССР, мог попасть любой советский человек, даже более 3 х Жалоб подавший, тут же за него принимались санитары.СергейЗачем вспоминать эту выжившую из ума дуру......Ашот ГарегинянДа еще между строк прославлять!вера курьянова (гончарова)Если бы не было таких "дур" эти правители зарвались бы совсем, мы и так рабы у них.Александр ИвановПросто не надо постить в Инете это говно!!НШНина ШалеваНу вот и шоблу еб*** лу вспомнили. Новодворская жила на подаяние Боровика, основателя сырьевой биржи (если не ошиблась в фамилии), а Шендерович мохнатый и жутко страшный лежит под мохнатым жидовским телом... стоит ли вспоминать черные страницы России?Комментировать
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