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Русская весна

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Всё меньше немцев верят, что Украина может победить в противостоянии с Россией

Всё меньше немцев верят, что Украина может победить в противостоянии с Россией

Лишь 28% немцев верят, что Украина ещё может победить в противостоянии с Россией. В преддверии второй годовщины начала СВО социологическая служба Forsa провела опрос, который показал, что менее трети жителей Германии верят в «победу Украины».

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