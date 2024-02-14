Всё меньше немцев верят, что Украина может победить в противостоянии с Россией

Лишь 28% немцев верят, что Украина ещё может победить в противостоянии с Россией. В преддверии второй годовщины начала СВО социологическая служба Forsa провела опрос, который показал, что менее трети жителей Германии верят в «победу Украины».
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