Национальные костюмы и роспись на крыше «Чаши»: свадебные тренды в Татарстане

В Казани за месяц сыграли 1667 свадеб, самой возрастной паре сезона – за 80 лет. У молодоженов популярны церемонии в музеях Баратынского и Габдуллы Тукая, парках и на крыше «Чаши» вечером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым