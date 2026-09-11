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Татар-информ

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Национальные костюмы и роспись на крыше «Чаши»: свадебные тренды в Татарстане

Национальные костюмы и роспись на крыше «Чаши»: свадебные тренды в Татарстане

В Казани за месяц сыграли 1667 свадеб, самой возрастной паре сезона – за 80 лет. У молодоженов популярны церемонии в музеях Баратынского и Габдуллы Тукая, парках и на крыше «Чаши» вечером.

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