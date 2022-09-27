Пассажир такси набросился на водителя в Уссурийске

Вечером наряд вневедомственной охраны Уссурийска получил сообщение от дежурного пульта централизованного наблюдения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле такси.
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