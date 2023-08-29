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Папа Римский призвал русских идти вперед! Украина в ярости

Папа Римский призвал русских идти вперед! Украина в ярости

Папа римский Франциск спровоцировал громкий скандал на Украине, осыпав русский народ комплиментами.

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Комментарии
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Sobering
Этот папа прогрессивных взглядов. ОН повинился перед мировым сообществом за предвзятый иудеями перевод Библии с арамейского. Сейчас начат новый новый перевод. Кто читал Библию от корки до корки знает в чём тут дело. Кстати и встречи Папы с Кириллом были не просто так. Кириллу предлагали возглавить Христианский мир. НО Кирилл предпочёл жевать сопли.
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5 час.
S
Sobering
Он призвает таких дураков как ты образовываться.
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5 час.
Юлия Белова
То, что украинского языка во времена Петра не существовало, они, конечно,  не помнят. Запрещал, значит, сам не зная, что. А что Екатерина основала Херсон и Одессу - тоже забыли. Только претензии помнят.
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4 час.

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