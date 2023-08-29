Папа Римский призвал русских идти вперед! Украина в ярости

Sobering Этот папа прогрессивных взглядов. ОН повинился перед мировым сообществом за предвзятый иудеями перевод Библии с арамейского. Сейчас начат новый новый перевод. Кто читал Библию от корки до корки знает в чём тут дело. Кстати и встречи Папы с Кириллом были не просто так. Кириллу предлагали возглавить Христианский мир. НО Кирилл предпочёл жевать сопли.

S Sobering Он призвает таких дураков как ты образовываться.