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Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл

Кому принадлежат земли Украины на 2024 год - вдруг кто забыл

В 2021 г. на Украине вступил в силу закон о продаже земли. Как аккуратно сообщило* Australian National Review, "новым законодательством воспользовались компании из США для массовых инвестиций в страну".

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Купите себе губозакатыватели ! Делить будет Россия, сначала себе. Получается ,что хитрожопые пролетают с землей и попадают на бабки!
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6 час.
Александр Зиборов
Украина - это Малороссия, часть Великой Руси.
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54 мин.
Александр Зиборов
Ни пяди Русской земли врагам!!!
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53 мин.

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