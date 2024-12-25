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Царьград

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В Новосибирской области с 1 января изменят размер выплат контрактникам Минобороны

В Новосибирской области с 1 января изменят размер выплат контрактникам Минобороны

Заключить контракт с повышенной выплатой жители региона могут до 31 декабря 2024 года.С 1 января 2025 года в Новосибирской области изменится сумма единовременной выплаты жителям региона, решившим заключить контракт с министерством обороны.

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