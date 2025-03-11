Нил Дракманн раскрыл новые детали Intergalactic: The Heretic Prophet — чем PS5-эксклюзив буде...

Нил Дракманн раскрыл новые детали Intergalactic: The Heretic Prophet — чем PS5-эксклюзив будет отличаться от других игр Naughty DogIntergalactic: The Heretic Prophet создается только для PlayStation 5 и пока не имеет даты релиза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)