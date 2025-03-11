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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нил Дракманн раскрыл новые детали Intergalactic: The Heretic Prophet — чем PS5-эксклюзив буде...

Нил Дракманн раскрыл новые детали Intergalactic: The Heretic Prophet — чем PS5-эксклюзив буде...

Нил Дракманн раскрыл новые детали Intergalactic: The Heretic Prophet — чем PS5-эксклюзив будет отличаться от других игр Naughty DogIntergalactic: The Heretic Prophet создается только для PlayStation 5 и пока не имеет даты релиза.

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