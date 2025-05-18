Как развивается гигант и гордость белорусской промышленности 

Представители СМИ из стран СНГ в рамках международного пресс-тура в Беларуси посетили гордость белорусской промышленности - Минский автомобильный завод, чья торговая марка МАЗ известна даже в дальнем зарубежье, а само предприятие продолжает покорять новые технологические высоты в мире тяжелой техники.