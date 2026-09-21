Офицер британской разведки попал под "Калибр"? В Лондоне скрывают правду. Настоящие командиры ВСУ гибнут один за другим

Автор: Александр Тагиров Британское Минобороны официально подтвердило факт гибели на территории Украины своего действующего офицера – майора Пола Уилкса.
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