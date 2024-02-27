Премьер Швеции заявил о неактуальности вопроса отправки войск на Украину

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Леонид Ла Рошель

Вечер перестаёт быть томным, заднеприводные всерьёз обсуждают официальную отправку войск бабы НАТЫ вна усраину. До сих пор НАТО-овцов камуфлировали под добровольцев-волонтеров, а сейчас планируют выйти "во всей красе". Грустно становится от таких решений, ведь следующими целями станут центры принятия решений и узловые логистические центры ЗА пределами усраины. А это - Последняя Мировая... Хотя с другой стороны - может всерьёз возьмутся за транспортные коридоры снабжения усраины - тоннели, стации переобувания вагонов, стратегические мосты и порты...