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Маррей о фотосессии Рууда для Vogue: «Красавец»

Игроки прокомментировали фотосессию Каспера Рууда для скандинавской версии журнала Vogue. Энди Маррей в комментариях в инстаграме написал: «Красавец».

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