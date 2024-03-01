Массированная атака дронов на Россию: Угроза дошла до нижегородцев

В Минобороны России сообщили о попытке небратьев атаковать беспилониками два региона России.По информации Минобороны России, минувшей ночью была совершена новая попытка киевского режима совершить теракт на территории России с помощью беспилотников.
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