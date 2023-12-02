В США назвали дату голосования за предоставление помощи Украине

Инициатива будет рассмотрена американскими сенаторами накануне Рождества.Американское агентство Bloomberg сообщает, что Сенат Конгресса США проголосует по новому пакету помощи Украине не ранее 11 декабря.
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